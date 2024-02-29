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Путин заявил о появлении в России сберегательных сертификатов

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Инструмент позволит размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход

Путин заявил о появлении в России сберегательных сертификатов

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин предложил ввести для россиян новый инструмент сбережения средств – сберегательный сертификат. Об этом глава государства заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Инструмент позволит размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 миллиона рублей.

Также Путин заявил, что в России появятся новые страховые гарантии и налоговый вычет на инвестиции граждан на фондовом рынке.

город Горняк

Источник

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