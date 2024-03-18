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Путин заявил о возможном создании санитарной зоны на украинских территориях

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Она должна быть сложно преодолима для средств поражения

Путин заявил о возможном создании санитарной зоны на украинских территориях

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о возможном создании санитарной зоны на нынешних украинских территориях. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что эта зона должна быть сложно преодолима для средств поражения. В разговоре с журналистами Путин отметил, что не готов говорить о том, как и когда Россия должна присоединять.

“Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства”, – сказал Путин.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о том, что Украина потеряет больше территорий, если не начнет переговоры.

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