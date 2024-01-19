Об обратном заявили 12% опрошенных

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину доверяют 79% россиян, показал опрос ФОМ, который проводили 12-14 января среди 1500 человек.

В то же время недоверие российскому лидеру выразили 12% респондентов.

Также 81% опрошенных признались, что одобряют деятельность главы государства. 9% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

На днях Путин выступил на форуме “Малая родина – сила России”, где высказался о вечеринке Ивлеевой, о мире с Украиной, возвращении уехавших и других вопросах.

горняк



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