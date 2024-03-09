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Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ соглашений

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По словам сенатора Константина Косачева, на сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров

Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ соглашений

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала “Россия 24”.

По его словам, в соответствии с Конституцией президент вправе инициировать соответствующие процессы.

На сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров. Какие из них предложат пересмотреть Путину, Косачев не уточнил.

новости Алтайский

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