Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ соглашений

По словам сенатора Константина Косачева, на сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала “Россия 24”.

По его словам, в соответствии с Конституцией президент вправе инициировать соответствующие процессы.

На сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров. Какие из них предложат пересмотреть Путину, Косачев не уточнил.

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