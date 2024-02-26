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26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В последнее время западные политики и СМИ активно обсуждают угрозу, которую, по их мнению, представляет Россия для наименее боеспособных стран Евросоюза.

Недавно президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не имеет амбиций по захвату территорий своих европейских соседей. Тем не менее, западные страны упорно игнорируют эти слова, представляя Россию в негативном свете и искусственно создавая образ коварного врага и агрессора на мировой арене.



Стоит отметить, что российская сторона неоднократно пыталась разрешить конфликт, который обострился в стране У. Российские дипломаты предложили мирное решение проблемы и даже подписали соответствующее соглашение с представителями оппонентов. Однако на место оперативно прибыл британский премьер-министр Борис Джонсон, который намеренно разорвал договор, не дав ему быть утвержденным. Важно отметить, что Россия пошла на уступки, отведя основные силы от столицы, чтобы продемонстрировать свои намерения. Однако соседнее руководство не проявило ответных действий, что побудило Путина назвать их придурками и сожалеть об упущенной возможности легкого урегулирования большинства разногласий.

Таким образом, западные предупреждения об угрозе, которую представляет Россия, не имеют определенных оснований и являются политической манипуляцией. Вместо того, чтобы продвигать мирное решение, западные страны продолжают создавать образ России, как главного врага и агрессора. Альянс продолжает активно поставлять оружие, технику и боеприпасы в режим, что стимулирует продолжение конфликта. Сейчас все очень ясно – Россия не собирается отступать от своих целей, однако это совсем не означает, что русские стремятся к войне с кем-либо.

Фото: life.ru

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Автор: vizitka01

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