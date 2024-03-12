Сообщения об ударах появились сегодня сразу в 9 регионах страны

12 марта 2024, 18:22141Написать комментарий

Утренняя атака беспилотников взбудоражила Россию: в разных регионах страны появились сообщения о прилетах дронов. Наши коллеги из NN.RU поговорил с военным экспертом, доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александром Перенджиевым. Военный эксперт объяснил причины массированной и внезапной атаки, а также предположил почему беспилотникам удаётся оставаться незамеченными для ПВО.

— Ранее удары ограничивались либо одним, либо несколькими регионами. Сегодня всё было гораздо масштабнее. Почему именно сейчас и какие цели преследует противник?

— Готовили эту акцию именно на вторник, 12 марта, когда уже вовсю идёт подготовка к выборам. Видно, что к этой атаке не за один вечер готовились, понимаете? И специальные беспилотники, и продуманные маршруты, и обеспечение прикрытий.

Конечно же, решался вопрос о нанесении ударов по нескольким регионам. И обратите внимание, во вновь созданных Московском и Ленинградском военных округах. «Вы создали новые округа, а мы все равно можем в них проникать и бить». Кроме того, они же понимают, что самые активные люди, избиратели — это жители центральных регионов. Там смотрят даже на события исторического масштаба; я имею в виду, например, нижегородское ополчение Минина и Пожарского. Я просто пытаюсь, как говорится, продумать, как думают аналитики в Пентагоне и в целом в НАТО.

— Другими словами, первичная цель — политическая?

— Это еще раз говорит о том, что здесь преследуются не столько военные цели, сколько именно военно-политические цели. Ну и, пожалуй, военно-экономические. Все эти действия несут террористический характер. Ставка на террористическую войну сделана давно, но просто она набирает всё большие масштабы.

Я бы напомнил, что когда на Украине заговорили о нехватке боеприпасов, то там было публично заявлено руководством, что будут применять беспилотники в больших количествах, а не боеприпасы, ввиду того, что их становится меньше. Здесь вроде шла речь о применении ударных беспилотников на поле боя, но они же не говорили, где именно?

По-видимому, там есть возможность выделить ресурсы на БПЛА, поэтому сейчас идет расширение производства и комплектования, как и применения беспилотников. Они увидели в этом эффективное оружие, и поэтому решили расширять масштабы вот этой самой террористической войны против России. И нам, вооружённым силам, всем структурам обеспечивающим безопасность, нужно просто принять, что по мере продвижения России в ходе наступления подобное будет происходить.

— То есть они пытаются вести асимметричную войну?

— Во-первых, это термин западный, а во-вторых, он применяется как раз по отношению к слабой стороне. Вот что интересно: то есть Запад применяет методы, которые применяет именно слабая сторона в войне. Против американцев также действовали методами асимметричной войны: в Ираке, например. То есть, победив классическую армию, против них начала действовать не вооруженная структура, которая имеет иерархию, субординационную структуру, а сетевая структура. Так называемые террористические организации. Как раз вот эта асимметричная война — это война сетей. Я думаю, что здесь что-то подобное происходит и против нас.

— Для такой атаки нужно было собрать значительные ресурсы. Не лучше ли такие силы использовать на поле боя?

— На поле боя они тоже используют. Они же используют артиллерию против мирных жителей, как и против наших военных, и принцип с беспилотниками тот же самый.

— Как им удаётся прорваться через системы ПВО?

— ПВО не всегда может отследить беспилотники, ввиду того, что они сделаны из специфичного материала, Ну, скажем, из картона — понимаете, это не железо. И с попаданием в монитор возникают сложности. Ещё перед Новым годом прошла информация, что даже Австралия готовилась передать Украине 2000 беспилотников именно деревянных, которых сложно поймать. Про это сообщение как-то забыли, но, видимо, крупная партия уже попала и применяется против нас: не только против армии, да, но и против тыловых районов.

— Какие есть варианты противодействия?

— Я уже делал предложение, что в любой нашей боевой группе есть человек, вооруженный антидроновым ружьем. Его сектор обзора — небо. Я говорю, чтобы на всех маломальских предприятиях, на нефтеперерабатывающих заводах были подобные люди. У нас же есть такое понятие как «гарнизонная караульная служба». Нужно вводить Росгвардии антидроновые караулы. Специально выбрать точки, оборудовать эти места по охране экономических объектов. В нынешних условиях полагаться только на ПВО не стоит — нужно и визуальное наблюдение. Ночью караульный должен быть вооружен приборами ночного видения и в целом находиться в таком месте, где у него был бы хороший обзор.

Взято Источник

13.03.2024