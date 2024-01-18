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ПВО перехватили беспилотники в Московской и Ленинградской областях

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ПВО перехватили беспилотники в Московской и Ленинградской областях

Один БПЛА, летевший на Москву, сбили в Подольской области, другой – в Ленобласти, впервые за СВО

Средства ПВО нейтрализовали два беспилотника над территорией Московской и Ленинградской областей, сообщает РБК со ссылкой на информацию Минобороны России, размещенную в телеграм-канале ведомства.

“Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области”, — сказано в сообщении.

Минобороны также отчиталось об уничтожении беспилотника над Ленинградской областью впервые с начала российской военной операции на Украине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что средства ПВО в Подольском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на город. По словам главы столицы России, разрушений и пострадавших при падении обломков нет.

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Взято отсюда

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