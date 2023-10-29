ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами
Четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской
Кадр из видео
В России дежурные силы ПВО пресекли попытку террористической атаки украинских дронов самолетного типа в ночь на 28 октября.
Как сообщили в телеграм-канале ведомства, четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской.
На этой неделе стало известно, что ВС РФ впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе “Италмас” в зоне проведения спецоперации.
город Горняк
Источник