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ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами

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ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской

Кадр из видео

В России дежурные силы ПВО пресекли попытку террористической атаки украинских дронов самолетного типа в ночь на 28 октября.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской.

На этой неделе стало известно, что ВС РФ впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе “Италмас” в зоне проведения спецоперации.

город Горняк

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