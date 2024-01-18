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ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

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ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

Беспилотник Фото: pixabay

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку террористической атаки с применением дронов под Москвой и Санкт-Петербургом

В ночь с 17 на 18 января средства ПВО нейтрализовали по одному украинскому беспилотнику над Московской и Ленинградской областями. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

При помощи БПЛА Украина попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО отразили в городском округе Подольск атаку беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Воронеж массово атаковали украинские беспилотники в ночь на 16 января. В результате нападения пострадала 11-летняя девочка.

Взято отсюда

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