Пьяная мать почти год избивала и унижала дочь на Алтае

Против женщины завели уголовное дело, а ребенка изъяли из семьи
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42-летняя жительница Кош-Агачского района Республики Алтай почти год избивала 13-летнюю дочь, сообщили в СУ СКР по региону.
Все происходило в Горно-Алтайске с ноября 2022 года по сентябрь 2023-го. Будучи пьяной, женщина по несущественным поводам систематически била ребенка руками, проводом от зарядки, а также хватала за волосы и оскорбляла.
О случившемся узнали учителя, которые и обратились к правоохранителям.
Против матери возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Кроме того, во время предварительного следствия девочку изъяли из семьи и до принятия судом решения по уголовному делу ее передали под временную опеку близким родственникам.
Расследование дела уже завершено. Его материалы с обвинительным заключением направили прокурору.
горняк
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