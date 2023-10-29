Пьяный житель Алтая расстрелял из ружья двух человек, есть погибший

Злоумышленника задержали, ему уже предъявлено обвинение

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай 26 октября пьяный мужчина стрелял из ружья в двух человек, один погиб, сообщили в региональном Следкоме.

В тот день 40-летний местный житель с младшим братом отправился верхом на конях в тайгу за кедровыми орехами и вблизи села Куюс они встретились с проезжавшим мимо пьяным 35-летним односельчанином.

Раньше между мужчинами был конфликт на почве ревности к супруге обвиняемого, поэтому между ними началась ссора. В итоге водитель достал ружье и начал стрелять. Старшему брату он попал в бедро, второй, 28-летний мужчина, скончался на месте.

“Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, выбросив оружие в реку. Выживший мужчина по телефону сообщил о произошедшем главе сельского поселения и попросил о помощи, после чего в кратчайшие сроки был доставлен в больницу”, – сообщили в ведомстве.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство. Он признал вину, скоро его заключат под стражу.

город Горняк



Источник