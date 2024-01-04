Пьяный житель Екатеринбурга выбросил годовалую дочь с 5 этажа и забыл про нее

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Екатеринбурге расследуются обстоятельства смерти малолетнего ребенка, в убийстве которого подозревают близких родственников.

По данным SHOT, 30 декабря местный житель сильно повздорил со своей супругой и в порыве ярости выбросил годовалую девочку в окно с пятого этажа. После этого родители забыли про малышку, которая лежала в сугробе на морозе возле дома на улице Посадской. Тело девочки нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.

Отца тут же задержали полицейские. Ранее он уже был неоднократно судим.

Фото: из открытых источнков

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Автор: glavred

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