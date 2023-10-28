Пять человек погибли в страшном ДТП на российской трассе
После столкновения возник пожар, в результате которого не выжил никто
Фото: прокуратура Камчатского края
Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на Камчатке, пишут “Известия”.
ДТП случилось на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Иномарки Infiniti и Mitsubishi Pajero столкнулись лоб в лоб, после чего возник пожар.
Выжить ни одному из водителей и пассажиров не удалось.
27 октября в Барнауле водитель автобуса врезался в стоящий ВАЗ. Травмы получили три человека, двое из них госпитализированы.
Горняк22
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