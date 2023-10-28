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Пять человек погибли в страшном ДТП на российской трассе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

После столкновения возник пожар, в результате которого не выжил никто

Фото: прокуратура Камчатского края

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на Камчатке, пишут “Известия”.

ДТП случилось на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Иномарки Infiniti и Mitsubishi Pajero столкнулись лоб в лоб, после чего возник пожар.

Выжить ни одному из водителей и пассажиров не удалось.

27 октября в Барнауле водитель автобуса врезался в стоящий ВАЗ. Травмы получили три человека, двое из них госпитализированы.

Горняк22

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