Пять локаций Алтайского края могут стать “гордостью России”

В конкурсе “Росмолодежи” участвуют в том числе Денисова пещера и барнаульский гребной канал
Денисова пещера / Фото: t.me/tomenko_22
“Росмолодежь” проводит конкурс для определения знаковых мест России. Алтайский край представлен в нем пятью объектами:
- Денисова пещера;
- “Бирюзовая Катунь”;
- Белокуриха;
- гребной канал в Барнауле;
- молодежный центр “Родина” в Бийске.
По итогам конкурса 30 локаций войдут в туристические маршруты программы “Больше, чем путешествие” в 2025 году.
Полуфинал голосования продлится до 15 марта, а с 19 по 31 марта состоится финал. Отдать свой голос за один из объектов можно на сайте конкурса.
горняк
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