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Пять локаций Алтайского края могут стать “гордостью России”

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В конкурсе “Росмолодежи” участвуют в том числе Денисова пещера и барнаульский гребной канал

Пять локаций Алтайского края могут стать "гордостью России"

Денисова пещера / Фото: t.me/tomenko_22

“Росмолодежь” проводит конкурс для определения знаковых мест России. Алтайский край представлен в нем пятью объектами:

  • Денисова пещера;
  • “Бирюзовая Катунь”;
  • Белокуриха;
  • гребной канал в Барнауле;
  • молодежный центр “Родина” в Бийске.

По итогам конкурса 30 локаций войдут в туристические маршруты программы “Больше, чем путешествие” в 2025 году.

Полуфинал голосования продлится до 15 марта, а с 19 по 31 марта состоится финал. Отдать свой голос за один из объектов можно на сайте конкурса.

горняк

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