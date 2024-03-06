реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пятерых человек спасли при пожаре в девятиэтажке в Бийске

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пострадала женщина

Пятерых человек спасли при пожаре в девятиэтажке в Бийске

Фото с места пожара / МЧС Алтайского края

Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Декабристов в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Из задымленного подъезда пожарные спасли пятерых человек, еще десять жильцов выбрались на свежий воздух самостоятельно.

Пострадала на пожаре 57-летняя женщина – она отравилась угарным газом.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На месте работали девять человек, две автоцистерны и автолестница.

Причину случившегося выясняют.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает чудом то,…

Узнать больше
“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

Президент России Владимир Путин на встрече с иностранными студентами в…

Узнать больше
Стало известно, когда запустят российский коллайдер NICA

Стало известно, когда запустят российский коллайдер NICA

На площадке Объединенного института ядерных исследований в Дубне завершается строительство…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp