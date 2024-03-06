Пятерых человек спасли при пожаре в девятиэтажке в Бийске

Пострадала женщина
Фото с места пожара / МЧС Алтайского края
Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Декабристов в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Из задымленного подъезда пожарные спасли пятерых человек, еще десять жильцов выбрались на свежий воздух самостоятельно.
Пострадала на пожаре 57-летняя женщина – она отравилась угарным газом.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На месте работали девять человек, две автоцистерны и автолестница.
Причину случившегося выясняют.
Горняк22
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