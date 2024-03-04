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Пугачева выпустила новую песню впервые за пять лет

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Пугачева выпустила новую песню впервые за пять лет

Алла Пугачева Фото: inst/alla_orfey *

Песня была выпущена в первое воскресенье весны – в Праздник желтых цветов. Раньше в этот день Пугачева проводила вечеринку и “разрешала” весну

Певица Алла Пугачева выпустила новую песню “Не беспокойся за меня” к своему 75-летнему юбилею. Это первая композиция, выпущенная за последние пять лет, сообщает KP.ru.

Песню в своем блоге опубликовал певец Филипп Киркоров. Пугачева в новой композиции поет: “Мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять и нельзя изменить себе”.

В песне также есть слова, призывающие не беспокоиться за нее, ведь она ничего не хочет менять, “даже если душа в крови”.

“Первое воскресенье весны… По доброй традиции весну разрешаем! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея”, – написал Киркоров, отметив, что текст песни написала сама Пугачева.

Напомним, что выход нового альбома Пугачевы анонсировали в конце февраля. Утверждалось, что в альбоме “P.S.” будут представлены 11 новых композиций и девять известных хитов в новых аранжировках.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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