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Пугачева заработала 20 млн рублей за два дня благодаря новому альбому

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Пугачева заработала 20 млн рублей за два дня благодаря новому альбому

Алла Пугачева Фото: inst/@alla_orfey *

В последнее время певица начала активно писать новые посты в своем блоге. Так, она анонсировала еще один альбом к своему 75-летию, в котором будут уже новые песни

Певица Алла Пугачева выпустила альбом впервые за последние 16 лет. В него вошла концертная запись ее сольника в Кремле, которую начали активно скупать фанаты, сообщает KP.ru.

За первые два дня с момента релиза Пугачева заработала на скачиваниях альбома более 20 млн рублей. К своему 75-летию, которое будет 15 апреля, певица пообещала выпустить еще один альбом.

“Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из российских платформ. Поэтому она и вдохновилась на очередной выпуск песен – надеется, что заработает не один миллион долларов. Хотя самое удивительное другое. Песни это не новые, Пугачева купила их еще лет десять назад, просто они пылились у нее в архиве”, – сказала приятельница Пугачевой.

В то же время певица стала часто давать о себе знать в Сети, регулярно выкладывая новые посты в своем блоге. Напомним, что недавно в словесной перепалке с певцом Стасом Михайловым она заявила, что “нормальные люди” не собираются возвращаться в Россию.

Кроме того, ранее Пугачева появилась на публике без привычного парика. Подписчики певицы раскритиковали внешность Пугачевой, которая всегда старается выглядеть стильно.

** Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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