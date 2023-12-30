Пусть год будет вкусным: семейные рецепты новогодних блюд

Этот зимний праздник – едва ли не главное событие в году. В новогоднюю ночь хочется не только вкусно накормить, но и приятно удивить всех, кто собрался за столом. Мы собрали несколько семейных рецептов от наших читателей, которые их традиционно выбирают на волшебный праздник и радуют ими родных и знакомых.

Салат с печенью

У семьи Инны Е. есть новогодние традиции – лепить пельмени и изобретать новые рецепты на праздничный стол. Но существует одно блюдо, которое они готовят каждый год.

Ингредиенты: 300–400 граммов куриной печени; 2 крупных красных луковицы; 200 граммов помидоров черри; листья салата или руккола; соль, черный молотый перец; 5–6 столовых ложек муки.

Для заправки: 3 столовых ложки оливкового или растительного масла без запаха; 1 столовая ложка горчицы; 1 столовая ложка соевого соуса; 1 столовая ложка лимонного сока; 1 столовая ложка меда.

Приготовление: куриную печень промываем, разрезаем на 2–3 кусочка, обсушиваем бумажными полотенцами и обваливаем в муке. Сковороду раскаляем на температуре выше среднего, добавляем немного масла и выкладываем печень. Она должна схватиться румяной корочкой, тогда переворачиваем на другую сторону. Обжариваем в общей сложности пять минут. Когда печень «запечаталась» с обеих сторон, посолить и поперчить. Для пикантности и аромата можно добавить 30–40 граммов крепкого алкоголя (коньяк или виски). Тушим еще пять минут и перекладываем печень в другую посуду.

Красный лук нарезаем тонкими полукольцами, выкладываем на раскаленную сковороду с небольшим количеством масла, помешиваем, через пару минут добавляем столовую ложку с горкой коричневого сахара (можно обычного белого) и еще пару минут карамелизуем лук, не забывая помешивать.

Для заправки все перечисленные ингредиенты перемешиваем вручную или с помощью блендера. На блюдо выкладываем зеленые листья салата или рукколу. Далее раскладываем печень, карамелизованный лук и половинками порезанные томаты черри, поливаем заправкой и, по желанию, можно посыпать тертым твердым сыром, буквально граммов 50.

Случайный рецепт

У Марии Белоцерковец любимый салат «Гнездо глухаря», он немного отличается от классических рецептов – отсутствием половины традиционных ингредиентов.

По словам девушки, такой вид закуски получился совершенно случайно, маме надоело его делать каждые праздники, а они с папой что запомнили, то и смешали. В итоге это стало семейным рецептом на Новый год.

Ингредиенты: яйца, курица копченая, грибы, майонез и чеснок.

Для украшения: картофель пай и перепелиные яйца.

Приготовление: обжариваем на сливочном масле с луком грибы, лучше шампиньоны или белые. Добавляем копченую курицу и вареные яйца. Нарезаем все кубиком. Смешиваем с майонезом, по вкусу можно добавить чеснок.

Для украшения: очистите картофель, нарежьте его тонкими ломтиками и выложите в небольшую мисочку с холодной водой. Оставьте минут на 5–7. Обсушите немного и нарежьте очень тонкой соломкой. Именно таким будет ваш картофель пай в домашних условиях. Перед жаркой обязательно выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки влаги. В это же время разогрейте как следует растительное масло. Его количество зависит от емкости, в которой вы будете жарить картошку. Небольшими порциями опускайте картофель в горячее масло. И жарьте несколько минут до румяной корочки. Учтите, что процесс очень быстрый, поэтому не отходите от плиты. Аккуратно достаньте шумовкой и выложите на бумажную салфетку. Варим 3 перепелиных яйца. Формируем салат в виде гнезда, засыпаем картофелем и в центр выкладываем очищенные яйца.

Десертные дела

Для Анастасии Крюгер Новый год не праздник без любимого пирога. Это сладкое лакомство никого не оставит равнодушным. По ее мнению, зима – то самое время, чтобы делать пряные вкусности. Имбирное печенье в их семье не любят, а вот другие специи обожают, и именно в этом рецепте они нашли идеальное сочетание.

Ингредиенты: 200 г растительного масла; 230 г сахара; 230 г муки; 4 яйца; 2 ч.л. разрыхлителя; 2 ч.л. корицы; 1 ч.л. мускатного ореха; 2 средние морковки; 100 г грецких орехов.

Для крема: 250 г маскарпоне (если заменить на творожный сыр, то крем получится более плотным и менее сладким); 50 г сахарной пудры; 2 ст. ложки лимонного сока.

Приготовление: cахар взбейте с растительным маслом. Постепенно добавляйте яйца. В отдельной миске смешайте муку с мускатным орехом, корицей, разрыхлителем и просейте через сито к яичной массе. Добавьте тертую морковь и перемешайте. Затем положите измельченные грецкие орехи.

Выложите тесто в форму и отправляйте в хорошо разогретую духовку на 40 минут при 180 0C.

Пока пирог готовится, смешайте все ингредиенты для крема. Когда наше новогоднее блюдо остынет, его можно обмазать кремом и украсить грецкими орехами.

Гранатовый браслет (авторский салат)

Татьяна Викторова не представляет Новый год без салатов, и хотя ее мама не очень любила такие блюда, но есть один рецепт, который обожала. Может, поэтому каждый год он есть на столе.

Ингредиенты: изюм, грецкие орехи (1:1); гранат 1 шт.; сыр 200 граммов; чеснок; майонез.

Приготовление: орехи перебрать, промыть, обсушить, обжарить немного на сковороде, потом покрошить руками или толкушкой на кусочки. Изюм крупный, без косточек, залить кипятком, промыть, обсушить. Смешать орехи с изюмом, очищенным гранатом. Сыр потереть на мелкой терке, смешать с майонезом, выдавить в него через пресс чеснок (мы добавляем не очень много – 1–2 зубчика). Смешать все вместе. Сверху украсить гранатом.

Любимая закуска

Эмма Голикова считает, что самое главное блюдо на новогоднем столе – засоленная дедушкой заранее рыба. Он ее делает по-особенному вкусно, знает, что они очень любят это блюдо, поэтому радует им в Новый Год.

Ингредиенты: любая красная рыба, соль, приправа «5 перцев», лимон, соевый соус, подсолнечное масло.

Приготовление: чистим рыбу, делаем из нее филе (важно, чтобы она была немного подморожена), нарезаем кусочками в ширину 3–5 мм. Готовим смесь перца и соли (приправа «5 перцев»), перемешиваем с солью, укладываем рыбу в форму и между слоями просыпаем каждую смесью соли и перца.

Оставить при комнатной температуре на 20 минут. Четверть лимона выдавливаем в отдельную тарелку, затем смешиваем с 4 чайными ложками соевого соуса, одной столовой ложкой подсолнечного масла (можно оливкового) и промазываем слои рыбы. Оставляем еще на 30 минут, после этого еще раз промазываем и убираем в холодильник часа на два.

Горячее

Каждый Новый год семья Валентины Черкашеных готовит утку, фаршированную яблоками. Причем занимаются ею все вместе. Это такая хорошая и вкусная традиция.

Ингредиенты: утка 1,5 кг; апельсины 2 шт.; соль; чеснок (порошок) 1/2 ч.л.; яблоки средние 2 шт.; пучок зелени.

Приготовление: потрошеную утку нужно сначала замариновать. Для этого выжмем сок из двух апельсинов, натираем цедру на средней терке. В сок добавим немного соли и сушеного чеснока. Утку моем, натираем маринадом снаружи и изнутри. Затем заливаем птицу остатками маринада, предварительно выложив ее в глубокую емкость, накрываем полиэтиленом и убираем в холодильник на пару часов.

Далее моем и нарезаем яблоки на небольшие кусочки, которыми затем наполним замаринованную утку. Оставшиеся кусочки выкладываем на противень под утку и после этого закрываем края зубочистками.

Помещаем подготовленную птицу на противень или в форму для запекания. Убираем в разогретую духовку, налив на противень немного воды. Готовим примерно час при 200 0C. Затем прикрываем фольгой те части утки, которые стали сильно запекаться, и готовим еще 30–40 минут. Подаем горячее к праздничному столу в целом виде на блюде или подносе.

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Взято отсюда.

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