Новогоднее поздравление первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ, депутата Госдумы М.Н. Прусаковой.

Дорогие товарищи! Друзья!

Все мы с нетерпением ждем новогоднего праздника, который подарит тепло от встреч с родными и близкими, добрые пожелания, новые планы на будущее. В любом возрасте и во все времена ожидание новогодней ночи наполняет сердце надеждой, что с боем курантов исполнятся наши самые заветные мечты. Уходящий год был непростым для нашей страны, для народа, для коммунистов. КПРФ перешагнула 30-летие борьбы за социалистическую альтернативу развития. Все это время глубокая вера в идеалы справедливости помогала противостоять капиталистическому беспределу. А история подтверждала правильность наших идей. И в новый год мы вступаем с еще большей уверенностью, что только социализм приведет Россию к процветанию. От всех нас, от нашей сплоченности и непоколебимости зависит осуществление этих надежд. Пусть в 2024-м году сбудутся мечты о лучшей жизни! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие! Желаю вам счастья и успехов во всех добрых начинаниях в наступающем году!

Взято отсюда.

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