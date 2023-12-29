Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

Новогоднее поздравление первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ, депутата Госдумы М.Н. Прусаковой.

Дорогие товарищи! Друзья!

Все мы с нетерпением ждем новогоднего праздника, который подарит тепло от встреч с родными и близкими, добрые пожелания, новые планы на будущее. В любом возрасте и во все времена ожидание новогодней ночи наполняет сердце надеждой, что с боем курантов исполнятся наши самые заветные мечты. Уходящий год был непростым для нашей страны, для народа, для коммунистов. КПРФ перешагнула 30-летие борьбы за социалистическую альтернативу развития. Все это время глубокая вера в идеалы справедливости помогала противостоять капиталистическому беспределу. А история подтверждала правильность наших идей. И в новый год мы вступаем с еще большей уверенностью, что только социализм приведет Россию к процветанию. От всех нас, от нашей сплоченности и непоколебимости зависит осуществление этих надежд. Пусть в 2024-м году сбудутся мечты о лучшей жизни! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие! Желаю вам счастья и успехов во всех добрых начинаниях в наступающем году!

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , банкфакс алтай новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix