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Пластиковые окна в Горняке

Пустынное очарование: как выглядит старейший парк Барнаула в преддверии нового сезона

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Весна в городе только вступает в свои права, но некоторые горожане уже с удовольствием прогуливаются по парку “Центральному”, который пока еще скован льдом

Жители Барнаула совсем скоро в полной мере смогут оценить то, как обновился парк Центрального района, который, кстати, является старейшим в краевой столице. В преддверии наступления настоящей весны фотокорреспондент запечатлел, как выглядит это общественное пространство сегодня.

Пока что в парке “Центральный” довольно пустынно. Но даже в разгар буднего дня здесь все же можно заметить горожан, вышедших на прогулку. Пока что после еще морозных ночей парк местами скован льдом, но в дневное время здесь можно наблюдать активное таяние катка.

Взято отсюда

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