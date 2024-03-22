Павловский тракт, 237 Фото: "ТОЛК"

Подъемное оборудование в доме ввели в эксплуатацию еще в 1995 году, однако оно исправно работало. Теперь же жильцам, среди которых немало пенсионеров, приходится подниматься на верхние этажи пешком

Жители барнаульского многоэтажного дома по адресу Павловский тракт, 237 столкнулись с неожиданной проблемой: в марте этого года они лишились вполне привычного коммунального блага – лифта. Теперь жильцы, среди которых есть немало людей солидного возраста и семьи с детьми, уже несколько дней вынуждены подниматься в квартиры пешком, что для некоторых – настоящее испытание.

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