Пытался остановить драку. Подробности смертельного избиения мужчины в Барнауле

Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователи направят ходатайство в суд о заключении под стражу

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины во дворе одного из жилых домов в Барнауле. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, утром 14 августа в компании молодых людей произошла драка. 59-летний мужчина, который находился в тот момент рядом, попытался урегулировать конфликт и сделал замечание.

“В ответ один из присутствующих стал избивать его, нанося множественные удары руками и ногами по телу и голове. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего”, – заявили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователи направят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что конфликт произошел возле дома на улице Веры Кащеевой, 16, напротив магазина “Мария-Ра”. Свидетель рассказала, что на месте были полицейские и сотрудники скорой помощи.

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