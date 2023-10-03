Путем Будды и кабанов: что за новый маршрут к каменным рекам открыли на Алтае

Каменная река в Солонешенском районе. Фото: Елена Маслова / "Толк"

Журналисты Алтайского края, преодолев грязь, клещей и 5 км подъема, стали почти первооткрывателями нового маршрута к самой высокой точке Солонешенского района

30 сентября с утра в Белокурихе накрапывал дождь. А группа журналистов края собралась в поход по звериным тропам в горах Солонешенского района к его самой высокой горе Будачихе и руслам таинственных каменных рек. Нам обещали непролазную грязь, диких кабанов, кедрач и незамыленную красоту. Почти всё так и оказалось.

От села Топольного поехали на УАЗах. Еще накануне наш предводитель Олег Акимов, заместитель гендиректора компании “Курорт Белокуриха” и глава попечительского совета Фонда “Денисова пещера”, честно предупредил: обувь нужна высокая и удобная. В идеале теплые резиновые сапоги или трекинговые ботинки. Наивный человек.

В итоге одной участнице нашей команды, претендующей на название “Безумие и отвага”, уже на месте вместо кед выдали чьи-то сапоги размера на три больше, а водитель УАЗа, как зайца из шляпы, выудил из недр машины шерстяные носки. Опытный человек. Он же, скептически глядя на мои зимние ботинки, флегматично изрек: “Главное, чтобы с подошвой вернулась”. Некоторые ушли в кроссовках.

Уехать слишком далеко даже на УАЗах не удалось: прошли дожди, и дорогу развезло. Там побуксовали, тут повело по грязи. “На бок бы не завалиться”, – философски заметил наш руководитель. Стало ясно, что дальше – если только на тракторе. А лучше – пешком.

Олег Акимов рассказал: обычно по этим тропам ходят только местные жители – уходят в лес добывать шишки или охотиться. Около некоторых кедров мы действительно видели приставленные лесенки. А по дороге – недавно взрытую кабанами землю. Говорят, тут водятся медведи, волки. Мы не встретили. Хотя контрольное “Кабаны-ы-ы!!!” периодически орали, чтобы подсобрать растянувшуюся группу. Ну и похохотать.

5 км подъем. Более чем посильный. Тут ручей, там коварно-мягкий мох с неизведанной глубиной под ним, почти всю дорогу под ногами – чвак-чвак. Грибы, калина, ранетки, шишки с орешками. Где-то остро запахло смородиновым листом. Голова чуть кружилась – запах хвои, прелых листьев, земли. К воздуху здесь нужно выдавать десертные ложечки.

“Местные говорят, что Будачиха – это в честь Будды, – уверенно стравливает нам очередную легенду Олег Акимов. – Будто бы он тут шел свой путь. Даже название села Тележиха, что тоже тут недалеко, с ним связывают. Якобы по дороге Будда забросил туда свою телегу – отсюда и название”.

До вершины Будачихи мы не дошли. Но нашей целью была не она, а каменные реки, двумя “руслами” стекающие с горы в точку слияния. “Потоки” огромных валунов в мире непотревоженной тишины, единственные нарушители которой – шум леса и шепот воды, журчащей в немыслимой глубине под камнями.

Безмолвие и расплескавшаяся гуашь осенних красок по берегам. Общий выдох.

Передвигаться по камням непросто – то и дело норовят сбросить: острым краем, скользким боком. “Ой, поехала-поехала”, – ору. Хорошо, всегда есть кому поддержать. Где-то в полете из кармана выпала бутылка из-под воды. Достаем. Та еще акробатика. Но оставлять тут мусор – преступление.

Рассевшись по камням, допрашиваем Акимова. Он рассказывает: Фонд “Денисова пещера”, который помогает развивать это памятник археологии, активно формирует вокруг туристическую инфраструктуру, в том числе изучает варианты активностей, разрабатывает новые маршруты, открывает мало известные туристам тропы.

Олег Акимов Фото: Елена Маслова / “Толк”

“Мы разработали уже три маршрута на водопады Шинок, два пешеходных – “Денисова пещера – Грот Махам” и “Денисова пещера – Поле чудес” (местечко недалеко от пещеры – прим. ред.). А сейчас мы вышли на Бащелакский хребет, частью которого и является Будачиха – самая высокая точка района, 1949 метров над уровнем моря”.

По словам Акимова, который доходил до вершины горы, с нее открывается удивительный вид на весь Солонешенский район, частично – на Республику Алтай, на другие снежные вершины.

“Здесь очень мало туристов, но нам эта территория интересна – она недалеко от Денисовой пещеры. И этот маршрут – еще одна возможность показать туристам, какое это интересное место”, – рассказал Акимов.

Не снимать здесь невозможно. Фото, видео, снова фото. “Идите сюда, отсюда саму вершину видно!” “Олег Сергеич, вы куда?! Второе русло? О-о-о, идите все сюда, тут еще лучше!”

Невозможно оторваться. Убираю телефон, замираю, отключаюсь от всех и просто смотрю. Впитываю. Царство духов, отголоски язычества.

“Дорогая Будачиха, – говорит коллега Ксения Шубина. – Спасибо тебе, что ты нас приняла, дай, пожалуйста, спуститься так же хорошо обратно и дальше делай что хочешь”.

С погодой нам и впрямь повезло: дождя так и не было, проглядывало солнце, по дороге вверх мы все поснимали-порасстегивали куртки – жарко, да и, возвращаясь, не замерзли.

Когда мы уморённые, но довольные спустились, перекусили, переоделись и сели в автобус, чтобы ехать домой, с неба рухнул ливень. Спасибо, дорогая гора.

P. S. Подошва на ботинках осталась на месте. Но резиновые сапоги я себе определенно куплю – на всякий будачихин случай.

P. P. S. Маршрут уже в следующем году планируют описать, промерить – сформировать официально и отдать в пользование гидам.

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