Путешествие в Абхазию в межсезонье: что посмотреть и приобрести. Фоторепортаж

Среднегодовая температура в стране составляет +15 градусов и делает здесь отдых комфортным круглый год. В стране практически не бывает отрицательных температур

Это страна, которую можно проехать всего за один день. Ее большая обжитая часть располагается вдоль черноморского побережья. Именно здесь раньше любили отдыхать наши высокопоставленные государственные деятели и известные личности. В горах, рядом со знаменитым озером Рица, построили одну из дач для отдыха Иосифа Сталина, которому пришлись по душе эти места. Речь об Абхазии (Апсны – “страна души”). Разбираемся, почему эта страна и сейчас является местом притяжения тысяч туристов и чем она их манит.

Абхазия Фото: Олеся Веселкова/”Толк” Пересечение границы

Абхазия находится на границе с Россией, недалеко от Адлера. Чтобы попасть туда, можно доехать на поезде, автобусе или автомобиле. Самолеты сюда не летают, так как аэропорт здесь не действует уже 30 лет, с момента абхазско-грузинской войны. В 2024 году его начали восстанавливать при помощи российских инвестиций и планируют открыть уже через год. А пока ближайший к Абхазии аэропорт находится в Сочи на расстоянии около 10 км от границы.

Если решите ехать на своем автомобиле или арендовать машину – обязательно нужно оформить полис ОСАГО (на 15 дней стоит около 1000 рублей). Посты ДПС нередки здесь и, как правило, на них тоже расположены пункты оформления полисов. По опыту – сотрудника, который остановил наш автомобиль, не интересовало ничего, кроме этого полиса. А останавливают здесь для проверки многие автомобили с номерами российских регионов, даже сочинцев.

Въезжающим в страну необходимо пройти таможенный контроль – сначала российский, потом абхазский. В несезон делать это просто и занимает всего несколько минут – у водителя проверят документы и багажник транспорта, пассажиры или пешие туристы проходят в здание, где предъявляют паспорт, отвечают на вопрос о цели визита (у ребенка спросят, как его зовут и с кем он едет), и попадают в Абхазию. При этом летом очереди здесь несравнимо больше: экскурсионные микроавтобусы, трансферы и личные автомобили вынуждены приезжать рано утром и около двух часов находиться в ожидании прохождения таможни.

Здесь можно предъявить как российский, так и заграничный паспорт, но в последнем поставят отметку о посещении Абхазии, что в дальнейшем туристу навсегда автоматически закроет въезд в Грузию, так как эти страны конфликтуют.

На российско-абхазской границе находится Duty Free (магазин беспошлинной торговли). Знающие люди отмечают, что здесь, к примеру, можно приобрести хороший алкоголь и парфюмерию значительно дешевле, чем в розничных магазинах.

На чем лучше путешествовать по стране? Это может быть свой автомобиль, групповая экскурсия на микроавтобусе, общественный транспорт, но мы, к примеру, выбрали для себя индивидуальный тур с гидом. Кроме того, при путешествии с детьми это очень удобно. На комфортном новом автомобиле прямо из Сочи нас возила женщина, которая рассказывала факты о стране и ее достопримечательностях. Мы были там, где хотели побывать. Покупали только то, что хотели сами. Обедали в лучшем, на наш взгляд, месте. Кроме того, не приходилось ждать всех участников экскурсии, как это было бы в случае групповой поездки. Наш маршрут и время в нем зависели только от нас. Это немного дороже, но стоит того. Плюсы перевесили все, и такой выбор оправдал себя. Кроме того, известны случаи, когда автомобили с неместными номерами здесь угоняли, частично разбирали или же прокалывали колеса. Даже своих “соседей” сочинцев тут могут не пожалеть и устроить им автомобильное ЧП. Скорее всего, все объясняется высоким уровнем безработицы в стране, что, конечно, не оправдывает отдельных представителей этого народа.

Современная Абхазия – что посмотреть?

Въезжающих в Страну души встречает дорога на Гагру. Вскоре открывается шикарный вид на море, которое здесь практически всегда спокойно, так как город находится в бухте. Пляжи тут просторные, песочно-галечные, а море чистое, теплое и прозрачное.

Город Гагра – один из старейших и красивейших курортов страны. Пожалуй, главная достопримечательность здесь – это Ресторан Гагрипш и Приморский Парк, в котором высажены экзотические растения со всех уголков света. Вся эта красота появилась в Абхазии благодаря принцу Ольденбургскому. По преданию, ресторан привезли в Гагру в разобранном виде и построили без единого гвоздя. Заведение работает до сих пор и открыто для всех желающих.

Кроме того, в Гаграх сохранился и замок 1902 года постройки самого принца Ольденбургского. В советское время в нем располагался санаторий им. Сталина (позже “Чайка”), где часто отдыхала партийная элита. Во время войны с Грузией в 90-х годах замок пострадал и с тех пор находится в разрушенном состоянии, для туристов он закрыт, но его можно увидеть на возвышенности гор и узнать по красной черепице.

Следующая достопримечательность – Гагрская Колоннада. Кстати, именно рядом с ней расположен один из местных пляжей, который считается одним из самых ухоженных в Абхазии. Колоннада возведена в 50–е годы в честь победы над Германией. Она состоит из 45 колонн, число которых равно году окончания Второй мировой войны. Долгое время она была в очень плохом состоянии, но буквально несколько лет назад ее отреставрировали не без помощи России и теперь это яркий туристический объект, который обязателен для посещения. В вечернее время здесь работает красивая подсветка и фото получаются еще более атмосфернее.

Далее вдоль пляжа и моря проезжаем по уютной улице, где встречаем пальмы, эвкалипты (их еще называют бесстыдницей из–за голых стволов), цветы и всевозможные экзотические растения. Все это на фоне красивейших горных пейзажей по одну сторону дороги и моря – по другую.

При всем этом Абхазия все-таки страна контрастов. Наряду с красивой природой, встречаешь много заброшенных, полуразрушенных зданий. Большинство строений сохранилось еще с советских времен, когда был расцвет Абхазии, и с тех пор время как будто замерло здесь, оно размеренное, здесь не принято спешить. Немного удручает разруха, но в последнее время ситуация начинает меняться, некоторые объекты восстанавливаются, да и природные красоты не перестанут манить сюда тысячи туристов.

Абхазия практически полностью застроена частными домами и малоэтажными зданиями. Впрочем, в Гагре с дороги можно увидеть многоэтажные дома, но, приглядевшись, легко заметить зияющие пустотой проемы. Это тоже отголоски войны с Грузией – разрушенные несколько десятилетий назад здания здесь не восстановили до сих пор, ссылаясь на отсутствие необходимых госсредств. Кроме того, когда грузины уезжали из страны и бросали свое жилье, в него не заселялись абхазцы, и эти дома теперь просто стоят заброшенные, постепенно разрушаясь. В вечернее время в многоэтажках можно увидеть лишь несколько освещенных окон, а то и вовсе погруженных во тьму, так как с электричеством здесь имеются проблемы. Именно поэтому дороги здесь тоже не освещаются, уличного освещения немного.

Из интересного – в последнее время многие туристы, побывавшие в Абхазии, заезжают прогуляться по стеклянному мосту через реку Бзыбь. Он находится в Гагрском районе (11-й км, Бзыбское ущелье). При этом это территория одного из местных ресторанов. Здесь можно не только полюбоваться необычным сооружением и красивой природой, но также вкусно пообедать или же арендовать домик на другом берегу. Место действительно весьма атмосферное и очень необычное.

Далее по маршруту туристов идет город Пицунда. Здесь расположены Патриарший собор Андрея Первозванного, храм-часовня Пицундских святых, музей истории Пицунды, бамбуковая роща и знаменитая скульптура “Ныряльщики”.

К слову, отдельным произведением искусства являются абхазские остановки общественного транспорта – их проектировали и строили в советское время, они выложены разноцветной мозаикой, а выполнены в курортной тематике – это птицы, волны, ракушки, осьминоги, дельфины и т.д. Все это сохранилось с советской эпохи и является визитной карточкой страны. Впрочем, время берет свое и сегодня эти памятники архитектуры разрушаются и без реставрации уже тоже не обойтись.

Примерно в 20 км от Пицунды, в поселке Бзыбта, находится Бзыбский храм. Это уникальная историко-архитектурная достопримечательность, правда, уже в виде руин. Сам храм и крепость возле него были возведены в IX–X столетии и являлись стратегическим пунктом, так как отсюда контролировали Бзыбскую долину и именно по этому участку пролегала часть пути на Северный Кавказ. С каждым годом состояние руин ухудшается, но они неизменно привлекают туристов.

Примерно в 2 км от храма путешественников встречает водопад Девичьи слезы. По сути, это скала слева от дороги, увешенная разноцветными ленточками, которые продают местные жители. По поверью, повязав такую ленту, сбудутся женские желания. Некоторые также умываются этой водой. Примечательно, что вода здесь льется не сверху, а будто сочится из камней. Водопад невысокий, всего около двух метров, но довольно протяженный. Интересное зрелище, которое туристы точно не пропустят.

В 33 км от Пицунды попадаем на Голубое озеро. Оно действительно имеет ярко-голубой цвет в любое время года, и это объясняется пластами лазурита, которыми покрыто дно и стены водоема. Озеро имеет небольшой размер, но его глубина достигает нескольких десятков метров, говорят, что просматривается до 30 метров вниз. Купаться здесь, конечно, запрещено. В летнее время у озера очень много туристов и пробраться к месту непросто, однако в межсезонье нам не составило труда свободно побывать здесь, постоять на берегу и устроить небольшую фотосессию. Говорят, что иногда на радость туристов к озеру даже выходят павлины.

Там, где сосредотачивается большое количество гостей Абхазии, обычно находятся местные жители, которые не только что-то продают на память в виде сувениров, но и наряжают вас в папаху и плащ–бурку, чтобы продать вам фото с национальным нарядом. Цена будет зависеть от их сиюминутного настроения и, как правило, она высока.

Через 10 км от озера находится Гегский водопад. Именно он вошел в киноленты о “Спортлото-82”, а также Шерлоке Холмсе с профессором Мориарти. С высоты нескольких десятков метров вниз срывается стремительный поток воды, что завораживает и манит своей красотой.

Направляясь далее по Бзыбскому ущелью, можно встретить Юпшарский каньон. Он образовался несколько тысяч лет назад в результате землетрясения: скалы разделило и теперь между ними пролегает дорога. Высота гор здесь достигает 400 метров, а по дну каньона бежит бурная горная река Юпшара. Самое узкое место каньона называют Каменный мешок. При этом даже в солнечный день здесь тень и прохлада.

Почти сразу же за каньоном находится еще одна достопримечательность – водопад Мужские Слезы. Он уже более массивный, чем Девичьи слезы, его высота составляет около 15 метров. Здесь уже мужчинам принято загадывать желания и привязывать ленточки.

Абхазия. Водопад Мужские слезы. Фото: Олеся Веселкова/”Толк”

Самшитовый лес по дороге на озеро Рица – еще одна особенность Абхазии. Здесь деревья, покрытые мхом, делают лес похожим на сказочный. Очень необычное и завораживающее зрелище. Деревья, которые живут до 600 лет, занесены в Красную книгу. Сделать фото в такой растительности стремятся практически все туристы.

Петляя по горному серпантину, поднимаемся все выше. Перепад давления ощущается по заложенным ушам. Немного не доезжая до озера Рица, можно также остановиться у Чабгарского Карниза. Он находится на высоте 300 метров над Юпшарским каньоном и здесь оборудована небольшая смотровая площадка. Отсюда открывается восхитительный вид, от которого захватывает дух.

Конечная точка нашего маршрута – озеро Рица, жемчужина Кавказа, легендарное, уникальное и красивейшее. Расположенное на фоне заснеженных гор, оно поражает кристально чистой водой. Когда любуешься этим великолепием, есть ощущение, что попал на картинку. Между тем, туристы могут арендовать катамаран, чтобы не спеша прокатиться по водной глади озера, насладиться природным покоем и великолепием этих сказочных мест.

Говорят, что именно здесь в свое время пожелал построить дачу Иосиф Сталин. Причем она до сих пор действует и здесь время от времени встречает важных гостей нынешний президент Абхазии Аслан Бжания. В другое время дача открыта для всех туристов. Однако в этот раз попасть туда не удалось, объект оказался временно закрыт.

Что привезти из Абхазии

Учитывая, что в Абхазии нет высокой конкуренции в торговле, вы не найдете многочисленных торговых палаток и магазинчиков на каждом шагу, как, к примеру, в привычном сибирякам Горном Алтае. К тому же, рано здесь никто не любит просыпаться, а потому все точки продажи и кафе, как правило, открываются ближе к 11 утра. По крайней мере, в несезон здесь именно так.

Однако побывать в Стране души и не приобрести здесь местную продукцию было бы непростительно. Если вы путешествуете зимой, значит, наверняка сможете купить местные фрукты, которые здесь зреют 12 месяцев в году. В Абхазии растут сочные и сладкие мандарины, апельсины, лимоны, хурма, инжир, киви, фейхоа, виноград, персики, черешня, алыча, гранаты и т.д.

Абхазия. Цветущая мимоза. Фото: Олеся Веселкова/”Толк”

В конце февраля в Абхазии продают мандарины, лимоны, апельсины, орехи. Мандариновые деревья встретить можно повсеместно, оранжевые плоды украшают частные сады и более крупные плантации. Их даже не все успевают собрать – так много их тут растет. Любители цитрусовых, мы увозили с собой два пакета мандаринов. Цена – 80 руб./кг. Приобретать их лучше не на рынках (где могут и турецкие фрукты выдавать за местные), а у частных торговцев. Здесь же приобрели увесистую сетку с фундуком всего за 400 руб.

Местный чай – это просто песня. Мы также не встретили много точек его продажи. Наш гид привезла нас в местечко под название “Дегустация абхазского чая“, где мы попробовали разные виды напитка и приобрели особо понравившиеся сборы (желтый, зеленый, черный с добавлением граната, хурмы, цитрусовых, цветов и т.д.) Стоимость – от 500 руб./0,5л сухого чая. К слову, в Сочи можно встретить в продаже от 200 руб./0,5л, но это, видимо, опять же к вопросу отсутствия высокой конкуренции у абхазских торговцев.

Пастила, чурчхелла и пахлава – традиционное лакомство южного курорта. При изготовлении чурчхелы используются грецкие орехи или фундук, которые нанизывают на нити длиной до 45 см, затем опускают в виноградный сок, заваренный на кукурузной муке. Смесь обволакивает орехи и затвердевает. Несколько слоев – и натуральное лакомство готово. Пастилу изготавливают из фруктового пюре путем высушивания влаги. Пахлава – слоеное тесто с орехами, пропитанное медовым сиропом. Все это также стоит попробовать, чтобы, как минимум, иметь представление о местных сладостях. Стоимость – около 100 руб./штука.

Сыр – это легенда Абхазии. Их сулугуни знаменит на весь мир, его изготавливают из молока коз, коров, буйволов, овечек, которые пасутся на горных пастбищах. Такой сыр отличается солоноватым вкусом, имеет плотную, немного слоящуюся структуру. Часто сыр готовят подкопченным, чтобы дольше хранился. Считается, что употребление абхазского сулугуни способствует укреплению иммунитета, улучшает нервную систему и т.д. Отличить домашний сулугуни можно по неидеальной форме и разным размерам головок.

Вино, коньяк и виноградная водка чача – это то, что, пожалуй, везут из Абхазии чаще всего. Виноделием в стране занимаются несколько тысяч лет и знают толк в этом ремесле. Приобрести напитки можно как фабричного производства, так и на розлив в частных винодельнях. Мы побывали в одной из таких, где в помещении при специальных температурах в бочках хранятся несколько видов белого и красного вина, коньяк и чача. Посетителям предлагается дегустация и по желанию приобретается понравившиеся напитки. Цена – 1500 руб./1,5 л за любой из них. Также можно купить глиняный кувшин ручной работы, в который бесплатно нальют любой из напитков, закупорят пробкой, зальют сургучом и поставят оттиск семейной винодельни. Кстати, здесь же мы приобрели вкуснейший концентрированный гранатовый сок (300 руб./0,5 л).

Мёд в Абхазии Фото: Олеся Веселкова/”Толк”

Что еще привезти из Абхазии? Мёд, производство которого здесь также нередко является семейным ремеслом, передающимся из поколения в поколение. Вкусы разнообразны, пасек много, выбор большой. Также на рынках и у частных продавцов можно приобрести различные приправы, аджику, соусы, копченое мясо, орехи, варенье, вяленую хурму и многое другое. Цены в целом доступные, а местами даже ниже, чем в России.

Абхазия. Варенье. Фото: Олеся Веселкова/”Толк” Прекрасная в любое время года

Выбирая конец зимы для поездки в Абхазию, абсолютно не пришлось пожалеть о своем выборе. В это время года здесь намного меньше туристов, чем летом, что является несомненным плюсом при пересечении границы и для нахождения у самых популярных мест. Можно спокойно и неторопливо осмотреть все основные достопримечательности. При этом не придется изнывать от жары, которая здесь часто бывает в летнее время.

Погода при этом в феврале здесь вполне комфортная – в среднем, это +10…+15 градусов. В отдельные дни воздух прогревается и до +20…+25. В горной местности, ближе к озеру Рица, прохладнее и, как правило, лежит снег, может быть около 0 градусов, но в целом температуры во время поездки прекрасно переносятся. Из сибирских морозов в -25…-30 было невероятно приятно переместиться почти в лето с морем, зелеными пальмами и цветущими растениями.

Страна души, страна контрастов, спасибо за гостеприимство, приятные впечатления и желание непременно вернуться сюда когда-нибудь снова!

Взято отсюда.

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