Путевки в Турцию для россиян упали в цене почти на 25%

Такие меры пришлось принять, чтобы восстановить рухнувший в 2023 году спрос на отдых на турецких курортах

Турецкие отели снижают цены для россиян на 20-25% после падения спроса на туры в 2023 году, пишет travel.yandex.ru со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии. О понижении цен на пакетные туры с целью восстановления спроса заявили сразу несколько российских туроператоров, давно работающих на рынке Турции: “Пегас Туристик”, Coral Travel и Anex.

Турецкие отельеры и российские туроператоры раз рабатывали условия бронирования на лето совместными усилиями. Как отметили в Coral Travel, стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%.

“Коррекция уже спровоцировала всплеск покупок — в два раза и более по сравнению с прошлым годом. “Самый емкий рынок — Анталья — вырос у нас на 235%, Даламан — на 253%, Бодрум — на 290%”, — рассказали в “Пегас Туристик”.

Отельеры были вынуждены понизить стоимость после неудачного прошлого сезона. Так в середине лета 2023 года заполняемость отелей в популярной Анталье упала до 70,5%. Причины — падение курса лиры и гиперинфляция, из-за которых Турция поднялась в топ-5 самых дорогих направлений для россиян (по данным АТОР).

Чтобы помочь отелям справиться с трудностями, осенью правительство Турции приняло закон, запрещающий краткосрочную аренду в жилых домах без лицензии и согласия всех жильцов здания. Однако нет уверенности в том, что эта мера действительно поможет увеличить заполняемость гостиниц.

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