Открытие моста на проспекте Ленина. 30 ноября 2023 Фото: Виталий Барабаш

“Толк” собрал топ-5 самых крупных объектов дорожно-транспортной отрасли, судьбоносную роль которых в жизни краевой столицы сложно переоценить

Дороги, мосты и воздушная гавань. За последнее время в Барнауле один за другим запустили несколько дорожно-транспортных проектов. Некоторые из них можно смело назвать стройками года. Это довольно масштабные объекты, реализация которых перевернула жизнь в городе. На них тратят миллионы и миллиарды рублей. И, судя по всему, оно того стоит. Мы собрали топ самых дорогих и запоминающихся дорожных строек Барнаула.

1-е место. Воздушная гавань в футуристическом стиле

Стоимость работ: 6,4 млрд рублей

Локация: Павловский тракт, 266

Период строительства: 2023–2025 год

Подрядчик: группа компаний “МСУ-1” (Москва)

Самым дорогим проектом, безусловно, стал новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий Международного аэропорта им. Г.С. Титова. Его строительство официально стартовало в прошлом году – с закладки символического камня. Его установили на месте самолета Ан-2. На время строительства музейный “кукурузник” переехал в один из ангаров.

Взято отсюда