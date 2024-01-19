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Пути земные и воздушные. Какие стройки навсегда изменят жизнь Барнаула

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Пути земные и воздушные. Какие стройки навсегда изменят жизнь Барнаула

Открытие моста на проспекте Ленина. 30 ноября 2023 Фото: Виталий Барабаш

“Толк” собрал топ-5 самых крупных объектов дорожно-транспортной отрасли, судьбоносную роль которых в жизни краевой столицы сложно переоценить

Дороги, мосты и воздушная гавань. За последнее время в Барнауле один за другим запустили несколько дорожно-транспортных проектов. Некоторые из них можно смело назвать стройками года. Это довольно масштабные объекты, реализация которых перевернула жизнь в городе. На них тратят миллионы и миллиарды рублей. И, судя по всему, оно того стоит. Мы собрали топ самых дорогих и запоминающихся дорожных строек Барнаула.

1-е место. Воздушная гавань в футуристическом стиле

  • Стоимость работ: 6,4 млрд рублей
  • Локация: Павловский тракт, 266
  • Период строительства: 2023–2025 год
  • Подрядчик: группа компаний “МСУ-1” (Москва)

Самым дорогим проектом, безусловно, стал новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий Международного аэропорта им. Г.С. Титова. Его строительство официально стартовало в прошлом году – с закладки символического камня. Его установили на месте самолета Ан-2. На время строительства музейный “кукурузник” переехал в один из ангаров.

Взято отсюда

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