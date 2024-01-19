Пути земные и воздушные. Какие стройки навсегда изменят жизнь Барнаула

Фото: Виталий Барабаш

“Толк” собрал топ-5 самых крупных объектов дорожно-транспортной отрасли, судьбоносную роль которых в жизни краевой столицы сложно переоценить

Дороги, мосты и воздушная гавань. За последнее время в Барнауле один за другим запустили несколько дорожно-транспортных проектов. Некоторые из них можно смело назвать стройками года. Это довольно масштабные объекты, реализация которых перевернула жизнь в городе. На них тратят миллиона и миллиарды рублей. И, судя по всему, оно того стоит. Мы собрали топ самых дорогих и запоминающихся дорожных строек Барнаула.

1 место. Воздушная гавань в футуристическом стиле

Стоимость работ: 6,4 млрд рублей

Локация: Павловский тракт, 266

Период строительства: 2023-2025 год

Подрядчик: группа компаний “МСУ-1” (Москва)

Самым дорогим проектом, безусловно, стал новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий Международного аэропорта им. Г.С. Титова. Его строительство официально стартовало в прошлом году – с закладки символического камня. Его установили на месте самолета Ан-2. На время строительства музейный “кукурузник” переехал в один из ангаров.

14 ноября, 12:10 “В добрый путь”: в Барнауле дали старт строительству нового терминала аэропорта

Церемония символической закладки камня, знаменующего начало большой стройки, состоялась в аэропорту краевой столицы 14 ноября

После сдачи объекта экспонат займет почетное место рядом с новым терминалом для воздушной гавани. Здание будет футуристическим, трехэтажным, современным и очень вместительным. Его площадь составит почти 10 тыс. кв. метров, а пропускная способность (только по прогнозам) превысит 600 пассажиров в час, или 1 млн человек в год.

Комплекс запроектировали рядом с перроном в юго-восточной части аэропорта. По задумке авторов проекта, между терминалом и пассажирской платформой появится аванперрон с сервисной дорогой, зонами посадки/высадки в автобусы и зоной для размещения спецтехники.

Новый терминал будет рассчитан на внутренние рейсы. Действующее же здание используют для международного сообщения. В 2023 году услугами авиаперевозок уже воспользовались 700 тыс. пассажиров. Так что, площадей для нового функционала должно хватить, уверен руководитель компании “Новапорт” Сергей Рудаков в ходе церемонии закладки камня. Приступить к апгрейду старого здания аэропорта холдинг планирует только после открытия новопостроенного аэровокзального комплекса.

2 место. Трехуровневая развязка

Стоимость работ: 2,9 млрд рублей

Локация: перекресток шоссе Ленточный бор, Змеиногороского и Южного трактов

Период строительства: 2023-2024 год

Подрядчик: Региональный строительное управление (“РСУ”, Москва)

Вторым по дороговизне объектом стала новая транспортная развязка на Змеиногорском тракте. Это будет грандиозное сооружение с тремя уровнями. Первым станет подземный полутоннель. Он пройдет от Змеиногорского тракта к выезду из Барнаула. Второй пройдет на уровне дорог. Здесь обустроят удобное полотно и большой перекресток с круговым движением. В местах пересечения тоннеля с отрезками будущего “кольца” смонтируют металлические путепроводы. Перекресток соединит Змеиногорский тракт, шоссе Ленточный бор и выезд из Барнаула.

27 декабря, 7:14 Балки и белки: в Барнауле начали монтировать путепровод для новой развязки. Фото

Перед новогодними каникулами фотокорреспондент “Толка” побывал на развязке на въезде в краевую столицу, где вовсю идет монтаж балок для пролетов металлического путепровода

Сверху пройдет третий уровень – металлический путепровод протяженностью около 300 метров, стоящий на семи опорах. Их, к слову, уже обустроили. И подрядчик уже начал монтировать конструкции эстакады. Их изготовили на заводе “ЗМК Мост” в Омске.

Параллельно рабочие уже строят тоннель. Его глубина составит 6 метров, а длина – 526 метров. Для того, чтобы подготовить 100 метров этой части объекта, рабочие произвели выемку 13 тыс. тонн грунта. После этого забили шпунт для укрепления стен и заменили часть грунта на щебеночно-песчаную смесь. Далее был обустроен “шатер”-укрытие для проведения работ по бетонированию.

Важно, что на время реконструкции развязку оставили действующей. Чтобы водители не мешали строителям, а строители – водителям, на объекте несколько раз меняли схему движения. Во-первых, в связи с выросшими габаритами скорректировали движение транспорта на Змеиногорском тракте. Во-вторых, перенесли действующее кольцо – старое “съело” пятно застройки. В-третьих, строители перекрыли 200 метров шоссе Ленточный бор для обустройства двух опор для эстакады. Чтобы стабилизировать транспортную ситуацию, параллельно шоссе построили дорогу-дублер.

Как ранее рассказали в Алтайавтодоре, до весны этого года водители могут ездить спокойно. Пока киких-либо перемен в части транспортной схемы не планируется.

3 место. Мост обетованный

Стоимость работ: более 2 млрд рублей

Локация: проспект Ленина

Период строительства: 2022-2024 год

Подрядчик: Барнаульское ДСУ-4 (Барнаул)

В отличие от двух предыдущих инфраструктурных объектов, мост на Новом рынке фактически готов. В этом году подрядчику останется лишь навести лоск и благоустроить территорию подмостового пространства. Только после этого объект введут в эксплуатацию.

05 декабря, 7:34 Лоск на мост. Как и когда доделают новый путепровод у ТЦ “Пионер” в Барнауле

Мост готов и открыт для движения, но строителям некогда расслабляться, ведь им предстоит привести объект в порядок и не только. Разбираемся, что и почему нужно доделать на новом объекте

А вот для движения всех видов транспорта мост открыли еще в прошлом году. Церемония запуска, которая прошла 30 ноября, стала поистине долгожданным событием для всего города, ведь реконструкция разделила жизнь Барнаула на “до” и “после”. Блокировка одной из главных дорожных артерий большого города с одной стороны обострила старые проблемы транспортной сферы столицы края, с другой – открыла новые возможности для ее развития.

Например, в городе запустился процесс преобразований в сфере общественного транспорта. Началось все с выделенных полос для автобусов и трамваев и… пошло поехало. Так, в рамках Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТО) в Барнауле будет открыто новое муниципальное транспортное предприятие. Для него уже закупили 41 автобус большой вместимости.

Кроме того, в 2023 году горадминистрация заключила с рядом перевозчиков долгосрочные контракты. Одним из основных условий для их выполнения стало обновление подвижного состава. Оно стартовало в прошлом году с двух предприятий (“Евробус-плюс” и “СолГри”), закупивших новые автобусы большой вместимости. Машины китайского производителя Yutong ездят по маршрутам № 35, 53, 55, 60.

01 декабря, 6:01 От “кирпича” до радости. Чем запомнилось открытие нового моста в Барнауле. Фото

Трамваи в ярких шариках, оранжевые машины и море улыбок – утром 30 ноября в краевой столице запустили движение по новому мосту. Вместе с фотокорреспондентом “Толка” вспоминаем, как это было

Напомним, реконструкция началась весной 2022 года. Мост перекрывали в два этапа, параллельно обустраивая разворотные кольца для трамваев (чтобы сохранить трамвайное сообщение) и пешеходный обход. Сначала была закрыта четная, потом нечетная сторона путепровода на проспекте Ленина.

Что было сделано за 1,5 года реконструкции? Мостостроители снесли конструкции старого аварийного путепровода, на его месте возвели новый мост, построили подходы к нему со стороны Дома быта и ТЦ “Пионер, уложили трамвайные пути для движения вагонов (в обе стороны) и дорожное покрытие, установили линии освещения и опорной сети для электротранспорта, поставили ограждения, нанесли дорожную разметку и т.д.

Кстати, изменились и габариты моста. Его ширина увеличилась почти на 15 метров, что позволило обустроить по три полосы в обе стороны движения. И сегодня машины уже не “толкаются”, проезжая объект в часы пик. Места хватает почти для всех.

4 место. Дорога между городом и новостройками

Стоимость работ: 252,8 млн рублей

Локация: улица 65 лет Победы

Период строительства: 2023-2024 год

Подрядчик: компания “Сибинвест” (Барнаул)

Прошлый год оказался довольно насыщенным в части развития дорожной сети. Благодаря этому в Барнауле станет больше совершенно новых дорог. Одним из крупнейших в этой части проектов стало строительство дороги на улице 65 лет Победы.

21 сентября, 7:34 700 на 14 метров: как в Барнауле начали строить абсолютно новую дорогу. Фото

Строительство дорожного участка протяженностью 700 метров и шириной 14 метров ведется в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”

Объект шириной 14 метров протянется на 700 метров от улицы Сергея Семенова. Он соединит новостройки Индустриального района с “парадной” магистралью Барнаула – Павловским трактом.

Ранее в рамках Федерального проекта “Жилье” завершилось строительство первого участка дороги: от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова. Рабочие выполнили устройство ливневой канализации, построили проезжую часть, тротуары, велодорожку и парковки. На эти цели было выделено более 154 млн рублей. Второй отрезок ждет практически тот же фронт работ.

Для второго отрезка проектом предусмотрена четырехполосная дорога, парковки, тротуары и велодорожки, уличное освещение. Будут также установлены скамейки, урны и остановочные павильоны. В рамках благоустройства высадят более 230 деревьев: это будут ели, рябины, липы и спиреи. Кроме того на этом отрезке посеют газон.

“Тюремный” мост

Стоимость работ: уточняется

Локация: между проездами Канатный и Ташкентский (Булыгино)

Период строительства: уточняется

Подрядчик: не определен

Этот важный объект дорожной инфраструктуры пока еще находится на этапе подготовки к строительству. Однако есть надежда, что его реконструкция при хорошем стечении обстоятельств может стартовать уже в этом году. Тем временем, начала работ с нетерпением ждут многие барнаульцы.

05 декабря, 8:03 В Барнауле начали подготовку к реконструкции аварийного “тюремного” моста

Сооружение соединяет Ташкентский и Канатный проезды, а также обеспечивает прямой проезд между Булыгино и другими частями Барнаула

Сейчас движение по мосту формально ограничено из-за его ненадлежащего состояния. В 2015 году после обследования он был признан аварийным, но по факту является старым недостроем. Его возвели еще в советское время, но в эксплуатацию по каким-то причинам так и не ввели.

Между тем, мост обеспечивает прямой проезд между Булыгино и другими частями Барнаула. Он возведен над рекой Барнаулкой неподалеку от построек по адресам: Ташкентский проезд, 19б и Канатный проезд, 102а. По мосту можно попасть не только к жилым районам нагорной части, но и к Свято-Никольскому источнику, а также к СИЗО №1. Последний фактор и определил его народное название “тюремный мост”.

Отметим, что решение реконструировать объект администрация Барнаула приняла еще в 2022 году. Для этого заказали проектно-сметную документацию. Разработчиком стала компания “Алтайиндорпроект”. Госконтракт обошелся в 7 млн рублей. На сегодняшний день известно, что он еще исполняется. Параллельно власти города запустили общественные обсуждения проекта межевания земельного участка, расположенного в микрорайоне Булыгино. Процедура нужна для того, чтобы наделить его границами для последующей реконструкции.

Когда бы она ни началась, главное, что в эту сторону сделано несколько важных шагов. А это значит, что этот мост рано или поздно полноценно пополнит список крупных инфраструктурных объектов Барнаула.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости эл алтай ,