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Путин активно занимается подготовкой к посланию Федеральному собранию

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Путин активно занимается подготовкой к посланию Федеральному собранию

В связи с напряженной подготовкой к оглашению послания к Федеральному собранию мероприятий на 27 и 28 февраля у президента не запланировано

У президента России Владимира Путина не запланировано мероприятий на 27 и 28 февраля, поскольку  он находится в процессе подготовки к оглашению послания к Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

“Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, которое состоится в полдень 29 февраля. Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет напряженная работа по подготовке, по согласованию разных позиций, вопросов, новых инициатив, которые найдут свое отражение [в послании]”, – сказал представитель Кремля.

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Взято отсюда

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