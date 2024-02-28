Путин активно занимается подготовкой к посланию Федеральному собранию

В связи с напряженной подготовкой к оглашению послания к Федеральному собранию мероприятий на 27 и 28 февраля у президента не запланировано

У президента России Владимира Путина не запланировано мероприятий на 27 и 28 февраля, поскольку он находится в процессе подготовки к оглашению послания к Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

“Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, которое состоится в полдень 29 февраля. Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет напряженная работа по подготовке, по согласованию разных позиций, вопросов, новых инициатив, которые найдут свое отражение [в послании]”, – сказал представитель Кремля.

погода гисметео , погода волгоград ,

Взято отсюда