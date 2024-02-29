Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Фото: kremlin.ru

Среди новых нацпроектов оказались те, которые направлены на поддержку молодежи России, семей с детьми и будущих специалистов

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 29 февраля объявил о запуске новых нацпроектов. Среди них: “Семья”, “Кадры”, “Молодежь России” и “Продолжительная и активная жизнь”.

“Семья”

В рамках нацпроекта “Семья” на программы поддержки семей в регионы направят не менее 75 млрд рублей. Так, по словам Путина, средства в регионы с уровнем рождаемости ниже среднероссийского начнут направлять с 2025 года. Глава государства отметил, что российские субъекты в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей.

Кроме того, ставка по семейной ипотеке для семей с детьми до шести лет останется на прежнем уровне в 6%. Выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка продлят до 2030 года. Налоговый вычет для семей с детьми будет предоставляться автоматически: его размер повысят с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Также Путин поставил задачу сократить бедность среди многодетных семей вдвое к 2030 году.

“Молодежь России”

Среди других анонсированных нацпроектов оказался проект “Молодежь России”. Путин предложил с 1 сентября 2024 года ввести ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Президент поручил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах.

“Кадры”

Также будет запущен новый нацпроект “Кадры”. Путин заявил, что до 2028 года в России планируют подготовить более 1 млн специалистов рабочей профессии. Так, до 2030 года в России построят 40 студгородков, на которые выделят 400 млрд рублей. Также 120 млрд выделят на переоснащение техникумов и колледжей, а 124 млрд рублей направят на ремонт общежитий вузов.

“Продолжительная и активная жизнь”

В рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь” в ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения планируется дополнительно направить более 1 трлн руб. В целях также строить по 350 спорткомплексов: до 2030 года на это выделят 65 млрд руб.

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