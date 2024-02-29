Глава государства обсудил новые нацпроекты, изменения в ЕГЭ и рассказал, кто теперь элита

29 февраля 2024, 21:2259Написать комментарий

В этом году послание Путина к Федеральному собранию было рекордно долгим — оно длилось 2 часа и 6 минут. Во время выступления президент рассказал о множестве изменений в сферах нашей жизни, которые произойдут в ближайшие шесть лет. Сейчас мы коротко расскажем главное, о чем сказал глава государства.

Спецоперация и угроза ядерного конфликта

Начало своего обращения Владимир Путин посвятил специальной военной операции.

— Не мы начали войну на Донбассе, но мы делаем всё, чтобы ее закончить. Защитить суверенитет и безопасность наших граждан, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что Вооруженные силы России уверенно наступают «по целому ряду направлений», и посвятил минуту молчания погибшим бойцам.

Также Владимир Путин вспомнил слова западных лидеров, которые заявили о возможности отправки на Украину военных контингентов НАТО. Глава государства предупредил, что это может плохо кончиться.

— Всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Они что, не понимают этого? Они забыли, что такое война. Для них это всё мультики какие-то, — заявил Путин.

Президент добавил, что стратегические ядерные силы России находятся в боевой готовности, но слова о размещении ядерного оружия в космосе Путин назвал вбросом.

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Помощь многодетным семьям

Во время обращения Владимир Путин в очередной раз подчеркнул необходимость делать всё возможное, чтобы большее количество семей захотело стать многодетными в ближайшие шесть лет.

— Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, — заявил президент.

Для помощи многодетным семьям глава государства предложил увеличить налоговый вычет: для семей с двумя детьми до 2800 рублей, а для семей с тремя и более детьми — до шести тысяч. Таким образом, семья с тремя детьми сохранит в своем бюджете 1300 рублей каждый месяц. Владимир Путин отметил, что эта мера должна предоставляться автоматически, без подачи заявления.

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Пять новых нацпроектов

Обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Путин анонсировал пять новых национальных проектов. Каждый из них рассчитан на решение ключевых проблем России в ближайшее время.

Нацпроект «Семья» направлен на повышение качества жизни семей с детьми. На выполнение программы выделят 75 миллиардов рублей — деньги пойдут на выплату маткапитала, налоговых вычетов и других преференций для родителей и их детей.

Программа «Молодежь России» поддержит сотрудников сферы образования, решит проблему разницы оплаты труда бюджетников в разных регионах, а также обновит инфраструктуру школ, колледжей и университетов.

Проект «Кадры» создан, чтобы обеспечить российскую экономику и производство ценными специалистами. Около 400 миллиардов рублей направят на строительство 40 студенческих городков по всей стране, а также на ремонт общежитий и спортивных объектов в техникумах и колледжах.

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Проект «Продолжительная и активная жизнь» должен решить проблему качества жизни в сельских регионах России. Владимир Путин поставил цель поднять продолжительность жизни в селе до 78 лет. Для этого власти выделят более триллиона рублей на строительство и ремонт объектов здравоохранения в регионах.

Программа «Экономика данных» направлена на поддержку предприятий и стартапов, которые создают оборудование для хранения и обработки данных. На цифровизацию государственных услуг правительство выделит около 700 миллиардов рублей.

Повышение зарплат и рост МРОТа

Во время выступления Владимир Путин предложил поднять зарплату целому ряду профессий. В первую очередь глава государства назвал специалистов, работающих в лесном хозяйстве, сфере метеорологии и охраны окружающей среды.

Также повысить оплату труда президент пообещал преподавателям базовых предметов в высших учебных заведениях. Кроме того, дополнительные выплаты получат руководители классов и кураторы в техникумах и советники директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Вырастут зарплаты и у бюджетников из регионов, которые получают меньше своих коллег из больших городов, — Владимир Путин назвал текущий разрыв несправедливым и поручил кабмину до 2025 года разработать новую модель оплаты труда для всех сотрудников бюджетных учреждений.

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Кроме того, вырастут зарплаты у тех, кто получает минимальный размер оплаты труда: по словам президента, к 2030 году МРОТ вырастет почти в два раза — до 35 тысяч рублей.

«Второй шанс» для сдающих ЕГЭ

Обсуждая проблемы образования, Владимир Путин указал на то, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

— О едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры, мы всё об этом хорошо знаем, — отметил Владимир Путин.

Глава государства предложил давать школьникам «второй шанс», а именно — позволить пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной комиссии в ВУЗы, чтобы успеть подать документы.

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Новая элита России

В конце своего обращения Владимир Путин вновь вернулся к теме СВО — президент поблагодарил тех, кто сейчас находится на фронте, и назвал военных новой элитой России.

— Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея каких-то заслуг перед обществом, считают себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, — заявил президент. — Особенно я имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита — те, кто служит России, труженики, воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди.

Если вы хотите более подробно прочитать о том, что происходило во время обращения Путина к Федеральному собранию, то загляните в наш онлайн, где мы оперативно отписывали все заявления президента.

Взято Источник

01.03.2024