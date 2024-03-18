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Путин лидирует на выборах с 87,35% голосов после обработки более 96% протоколов

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Путин лидирует на выборах с 87,35% голосов после обработки более 96% протоколов

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов

Явку на этих выборах назвали рекордной в истории современной России. Предыдущий раз самый высокий показатель зафиксировали в 1996 году — 69,81%

Владимир Путин набирает 87,35% голосов после обработки более 96% протоколов, сообщает РИА Новости.

Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков – 3,82% голосов, Леонид Слуцкий – 3,16% голосов.

В Алтайском крае после обработки 99,29% протоколов действующий президент набирает 84,07% голосов.

Общероссийская явка составила 73,33%.

Взято отсюда

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