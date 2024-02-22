реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Путин: миграционные службы должны привлекать в Россию специалистов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Путин: миграционные службы должны привлекать в Россию специалистов

Миграционные службы должны обеспечивать приток в Россию на ПМЖ, на работу, людей с высоким уровнем интеллекта и квалификации

Власти будут ориентировать миграционные службы на привлечение в Россию высококвалифицированных специалистов, сказал президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив “Сильные идеи для нового времени”, сообщает ТАСС.

На вопрос желающей получить российское гражданство итальянской студентки Ирене Чеккини глава государства ответил, что люди с высоким интеллектом в России нужны.

“Нам нужны высококвалифицированные специалисты – и здесь точно совершенно нам нужно <…> наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации”, – подчеркнул президент РФ.

“Наши миграционные службы пока до этого не доросли. Есть над чем работать”, – обратил внимание глава государства.

точный прогноз погоды , погода сейчас ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Медленно, но верно: на Алтае лютые морозы дали “слабину” и начали отступать. Надолго?

Медленно, но верно: на Алтае лютые морозы дали “слабину” и начали отступать. Надолго?

Жители Алтайского края по-прежнему с энтузиазмом обсуждают погодные аномалии зимы…

Узнать больше
Пятерешку в первом доме клубного типа в Барнауле продают за 24 млн рублей

Пятерешку в первом доме клубного типа в Барнауле продают за 24 млн рублей

Просторную квартиру продают в Барнауле за 24 млн рублей. Она…

Узнать больше
Предвесеннее потепление в Алтайском крае продержится 25 февраля

Предвесеннее потепление в Алтайском крае продержится 25 февраля

Птицы. Юбилейный Фото: Толк В воскресенье жителей края ждет еще…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp