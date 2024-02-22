Путин: миграционные службы должны привлекать в Россию специалистов

Миграционные службы должны обеспечивать приток в Россию на ПМЖ, на работу, людей с высоким уровнем интеллекта и квалификации

Власти будут ориентировать миграционные службы на привлечение в Россию высококвалифицированных специалистов, сказал президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив “Сильные идеи для нового времени”, сообщает ТАСС.

На вопрос желающей получить российское гражданство итальянской студентки Ирене Чеккини глава государства ответил, что люди с высоким интеллектом в России нужны.

“Нам нужны высококвалифицированные специалисты – и здесь точно совершенно нам нужно <…> наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации”, – подчеркнул президент РФ.

“Наши миграционные службы пока до этого не доросли. Есть над чем работать”, – обратил внимание глава государства.

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