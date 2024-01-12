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Путин назвал ключевую ставку в 16% временной и спрогнозировал ее изменение

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Путин назвал ключевую ставку в 16% временной и спрогнозировал ее изменение

Владимир Путин Фото: скриншот видео

В декабре на последнем заседании глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цикл повышения ставки близок к завершению

Ключевую ставку в 16% будут менять по мере подавления инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам глав государства, текущая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. Об этом говорят как глава Банка России Эльвира Набиуллина, так и эксперты.

“По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция”, – подчеркнул он.

Напомним, что в 2023 году Банк России поднял ключевую ставку с 7,5% до 16% годовых. Последнее повышение случилось в середине декабря.

Взято отсюда

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