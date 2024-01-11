Куриные яйца Фото: unsplash.com

По данным минсельхоза РФ, в ближайшее время ожидается снижение стоимости яиц в торговых сетях. За последние две недели цены у производителей снизились на 4,2-2,5%

В стране выросли цены на куриные яйца, поскольку россияне стали их больше покупать, а власти не сориентировались и не открыли импорт, заявил президент России Владимир Путин, сообщают “Известия”.

“По яйцу, видите, что у нас произошло? Вовремя просто не сориентировались”, – отметил глава государства.

По его словам, объем производства продукции в стране не снижался, однако доходы у населения чуть-чуть выросли, и люди стали потреблять больше: начали чаще покупать яйцо и мясо курицы.

При этом, как подчеркивает российский лидер, власти не подумали вовремя открыть импорт, что и привело к росту цен.

Ранее россиян попросили не ждать снижения цен на куриные яйца. Глава Росптицесоюза назвала установившуюся цену на яйца вполне адекватной и справедливой.

Взято отсюда