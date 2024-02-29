Владимир Путин Фото: скрин Россия 1

Глава государства выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе. В мероприятии участвуют не только депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, но и другие деятели

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего 19-го послания Федеральному собранию заявил, что голословные вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть Россию в переговоры, выгодные США.

При этом президент добавил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боевой готовности. Также он рассказал о военных разработках России.

“Комплекс “Кинжал” уже используется для поражений особо важных целей в ходе СВО. В бою уже применялся комплекс “Циркон” – эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности “Авангард” и лазерные комплексы “Пересвет”. Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник” и беспилотного подводного аппарата “Посейдон”. В войска поставлены тяжелые баллистические ракеты “Сармат”. Мы скоро продемонстрируем их на боевом дежурстве”, – сказал президент.

Глава государства добавил, что работа над новыми вооружениями в России продолжается и “скоро о них услышат”.

Взято отсюда