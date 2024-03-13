Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Путин уточнил, что Россия готова применить не только ядерное, но и другое любое оружие. Он назвал условия, при которых это будет возможно

Россия может применить ядерное оружие, если идет речь о существовании государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

“Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости”, – отметил Путин.

Президент добавил, что все прописано в российской Стратегии и ее не меняли.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе своего 19-го послания Федеральному собранию заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боевой готовности. При этом заявления о якобы российском ядерном оружии в космосе – вбросы.

Взято отсюда