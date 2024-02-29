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Путин объявил о старте с 1 марта кадровой программы для ветеранов СВО

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Путин объявил о старте с 1 марта кадровой программы для ветеранов СВО

Фото: kremlin.ru

Российский лидер подчеркнул, что наставниками военнослужащих станут руководители регионов и члены правительства страны и другие

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о с 1 марта запуске специальной кадровой программы “Время героев”.

Принять участие в программе, по его словам, смогут военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом, вне зависимости от звания.

В дальнейшем, как отметил глава государства, планируется расширение программы. Так, участники спецоперации в приоритетном порядке смогут получить образование в ведущих вузах страны.

Взято отсюда.

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