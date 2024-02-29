Путин объявил о старте с 1 марта кадровой программы для ветеранов СВО

Фото: kremlin.ru
Российский лидер подчеркнул, что наставниками военнослужащих станут руководители регионов и члены правительства страны и другие
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о с 1 марта запуске специальной кадровой программы “Время героев”.
Принять участие в программе, по его словам, смогут военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом, вне зависимости от звания.
В дальнейшем, как отметил глава государства, планируется расширение программы. Так, участники спецоперации в приоритетном порядке смогут получить образование в ведущих вузах страны.
Взято отсюда.
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