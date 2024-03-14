Путин обратился к россиянам перед голосованием на президентских выборах

Итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы

Президент Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам в эфире Первого канала, где отметил что итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы, сообщает РИА Новости.

“Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов”, – отметил Путин.

Глава государства назвал выборы крайне важным событием.

“Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам”, – подчеркнул президент.

Напомним, что президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Однако голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

точный прогноз погоды , погода в крае ,

Взято отсюда