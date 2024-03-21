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Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента

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Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент поблагодарил россиян за доверие и участие в выборах независимо от того, кому избиратели отдали голос. Он отметил, что сделает все, что от него зависит

Все масштабные нацпроекты и программы, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, будут реализованы. Об этом заявил глава государства в обращении к россиянам по итогам выборов президента. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что предложения и идеи каждого кандидата в президенты России будут использованы в интересах развития страны.

“У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны”, – сказал президент.

Также Путин отметил работу избирательных комиссий. По его словам, они действовали грамотно и в строгом соответствии с законом.

Напомним, что в России официально подвели итоги выборов президента. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31%, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,20% Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, а итоговая явка на выборах с учетом ДЭГ составила 77,49%.

Взято отсюда

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