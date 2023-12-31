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Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением

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Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Жители Камчатки и Чукотки увидели поздравление первыми

Владимир Путин, президент РФ поздравил россиян с Новым 2024 годом. Первыми новогоднее поздравление увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год. 

Владимир Путин отметил, что в году  уходящем было сделано достаточно много. 

“Радовались успехам и были тверды отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой и главное, что нас объединяет и объединяло – судьба Отечества”.

В поздравлении Путин обратился и к военнослужащим. Президент отметил, что все гордятся и восхищаются их мужеством.

Также Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. 

Новогоднее обращение президента будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.

Отметим, что выступление президента на фоне Кремля – традиционный формат для новогодних обращений. Однако были и исключения. 

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Взято отсюда

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