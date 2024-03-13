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Путин одобрил идею прогрессивного налогообложения в России

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Путин одобрил идею прогрессивного налогообложения в России

Налоги Фото: pixabay.com

Путин призвал правительство и депутатов начать работать над вопросом прогрессивного налогообложения в ближайшее время. Президент отметил, что это необходимо для построения эффективной системы

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налога. По его словам, общество воспримет нововведения нормально, передает РИА Новости.

“Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. <…> Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению”, – сказал президент.

По словам главы государства, такой подход позволит удовлетворить требования бизнеса, который просит, чтобы система налогообложения была стабильной.

Прогрессивная шкала налога действует по схеме “чем больше доход в год, тем больше налог”. Депутаты Госдумы уже выступали с инициативой ввести дифференцированную ставку НДФЛ в пределах от 13 до 25 процентов. Предполагалось, что минимальные налоги будут платить россияне с доходом до 5 млн рублей, а максимальную – те, кто зарабатывают более 500 млн рублей в год, отмечает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в послании Федеральному собранию Путин заявил, что необходимо увеличить сумму налогового вычета при рождении второго и третьего ребенка в два раза.

Взято отсюда

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