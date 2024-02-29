Путин отметил Алтай в числе самых развивающихся регионов в плане туризма

Выступление президента прокомментировали депутаты АКЗС и ГосдумыАвторы (2):

29 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Скриншот прямой трансляции послания www.youtube.com

29 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В своем выступлении президент отметил Алтайский край.

В частности, глава государства назвал Алтай в числе самых динамично развивающихся регионов в плане туризма. И отметил, что благодаря такими регионам турпоток в стране должен удвоиться в два раза.

– А в целом по стране с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен удвоиться до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое до 5%, – заявил президент.

Выступление Владимира Путина в целом прокомментировали депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев и депутат АКЗС Андрей Абрамов.

– Послание президента имело практическую направленность – от фиксации точки, в которой мы находимся, до актуализации задач и мобилизации ресурсов для их решения. Это касается политики, экономики, науки и социальной сферы. Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры». Это конкретные шаги по созданию возможностей и мотивации для образования. Вообще, можно сказать в послании президента центральное место занимали перспективы для молодежи по всем направлениям – и продление программы семейной ипотеки, и поддержка молодых семей. Все предельно ясно. И каждый может сверять свою стратегию жизни с тем, что сказал сегодня Владимир Владимирович Путин, – отметил Александр Прокопьев.

Андрей Абрамов подчеркнул, что особое внимание в послании президент уделил семьям.

– Семья – главная ценность. Эту основную мысль послания президента Владимира Путина, уверен, разделяет каждый из нас. Новые меры социальной и экономической поддержки, приоритетные задачи в образовании и производстве, озвученные президентом, направлены на повышение уровня жизни и уверенности в завтрашнем дне, – условий, в которых будет появляться все больше семей с детьми. Россия подтверждает свою верность традиционным ценностям, которые разделяют большинство людей во всем мире. Наши дети, наши близкие – те, ради кого мы отстаиваем свои суверенитет и безопасность, свои культуру и историю,- сказал депутат АКЗС.

Он добавил, что в это непростое для страны время проявилась сплоченность россиян. Это говорит о единении, доверии и о том, что курс, которым идет Россия, – верный и поддерживаемый нашими гражданами.

– Президент озвучил важные для страны решения. Это задачи для всех органов власти, то, над чем нам всем предстоит работать в ближайшие годы, – сказал мэр города

О сути ежегодного послания президента страны к Федеральному собранию сказано в 84 статье Конституции Российской Федерации. В ней отмечается, что во время выступления глава государства говорит о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства

Взято отсюда

29.02.2024