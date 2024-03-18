Путин ответил журналистам, как будет отмечать победу на выборах

Первым делом глава государства планирует встретиться с министром обороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин намерен в ближайшее время встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает ТАСС.

Президент упомянул об этих планах в ответ на вопрос, как он собирается праздновать победу на выборах.

“Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны”, – пояснил Путин, отвечая на вопрос журналиста Life.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что у Путина нет времени отмечать свою победу на выборах. Согласно планам, глава государства после работы в избирательном штабе встретится с военными – возможно, уже ближе к утру. Далее у Владимира Путина тоже расписан напряженный рабочий график.

Песков уже отмечал, что Путин беседует с министром обороны “по несколько раз в сутки”, поскольку президенту оперативно докладывают обо всех значимых событиях в зоне СВО.

точная погода , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда