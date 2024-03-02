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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

На основании указа мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы, и начинается рассылка повесток

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

“Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности”, — говорится в документе.

Правительство и власти регионов должны обеспечить выполнение связанных с призывом на военные сборы и их проведением мероприятий.

Документ вступил в силу 1 марта.

Военные сборы проводятся ежегодно. Их продолжительность не может быть больше двух месяцев. Участники размещаются в пунктах постоянной дислокации воинских частей, в учебных центрах или лагерях.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что России не требуется дополнительная мобилизация.

Взято отсюда

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