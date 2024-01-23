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Путин подписал указ, закрепляющий единый правовой статус многодетной семьи

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Путин подписал указ, закрепляющий единый правовой статус многодетной семьи

В документе также описаны меры поддержки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

“Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно”, – содержится распоряжение в указе.

Вскоре правительство установит единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

Согласно документу, соцподдержку многодетным семьям будут оказывать вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет в случае, если он обучения по очной форме.

Указ содержит положения о том, что многодетным семьям в соответствии с законодательством РФ гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений. Кроме того, документ предусматривает право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Многодетные родители также получают право на дополнительное профессиональное образование, а многодетные матери – на досрочное назначение страховой пенсии.

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