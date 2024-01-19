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Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

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Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

Кабмин также должен разработать механизмы использования архивов государственных органов и библиотечных фондов для создания наборов данных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству разработать и реализовать комплекс мер, направленный на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России, сообщает ТАСС.

Указание на этот счет содержится в перечне поручений по итогам конференции “Путешествие в мир искусственного интеллекта”, опубликованном на сайте Кремля.

“Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей”, – сказано в документе.

Кроме того, кабинет министров должен будет разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, библиотечных фондов в целях создания наборов данных. Специалисты машинного обучения смогут использовать эти данные на безвозмездной основе. Ответственным за исполнение президент назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Доклад об исполнении поручений глава государства ждет уже к 1 марта.

Президент России также поручил внести в законодательство изменения, которые позволят хозяйствующим субъектам участвовать в экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. В дополнение поручено установить ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в результате тестирования и использования технологий ИИ.

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