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Путин поручил ОКР сформировать предложения по участию россиян в ОИ-2024

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Путин поручил ОКР сформировать предложения по участию россиян в ОИ-2024

Президент отметил, что надо внимательно посмотреть на условия, которые выдвинул МОК для спортсменов из России

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) подготовить предложения по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года, пишет “Российская газета” со ссылкой на помощника президента РФ Игоря Левитина на пленарном заседании “Успехи развития сферы физической культуры и спорта”.

“Президентом поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже”, – сказал Левитин.

Уже идут отборочные соревнования, и необходимо определиться по каждой федерации. При этом глава государства подчеркнул, что нужно выяснить, на каких условиях российские спортсмены будут участвовать в Играх, какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций.

Напомним, декабре прошлого года Международный олимпийский комитет решил допустить спортсменов РФ до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе в индивидуальных видах.

Владимир Путин считает, что действия международных спортивных чиновников в отношении российского спорта – это извращение идей Пьера де Кубертена. Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, напомнил историю глава государства.

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Взято отсюда

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