Путин поручил органам власти поддерживать семьи участников СВО

Президент отметил работу фонда “Защитники отечества” и других общественных объединений

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

“Хочу отметить работу фонда “Защитники Отечества”, усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой”, – отметил Путин.

погода на 10 дней , погода район недели ,

Взято отсюда