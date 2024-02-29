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Путин поручил органам власти поддерживать семьи участников СВО

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Путин поручил органам власти поддерживать семьи участников СВО

Президент отметил работу фонда “Защитники отечества” и других общественных объединений

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

“Хочу отметить работу фонда “Защитники Отечества”, усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой”, – отметил Путин.

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Взято отсюда

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