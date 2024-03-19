реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Путин поручил поднять стипендии в приоритетных направлениях до 30 тыс. руб.

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Путин поручил поднять стипендии в приоритетных направлениях до 30 тыс. руб.

Президент поручил подготовить указ о стипендиях студентам в приоритетных науках

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тысяч рублей ежемесячно для студентов, которые осваивают программы по приоритетным направлениям научно-технологического развития России, сообщает РИА Новости.

Перечень поручений президента по итогам его встречи с учащимися вузов Калининградской области обнародовали на сайте Кремля.

Правительство и администрация президента получили поручение разработать проект указа “об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно”.

Эти стипендии призваны заменить устаревшие, закрепленные указами от 1993 и 2011 года. Срок исполнения этого поручения ограничен первым июня, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Глава государства также поручил кабмину “учредить стипендию правительства Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, <…> установив размер этой стипендии 20 тысяч рублей ежемесячно”.

Новые стипендии заменят те, что были предусмотрены постановлениями правительства от 1995 и 2015 года.

Доклад по этому вопросу также должен быть представлен до 1 июня.

прогноз погоды , погода по часам ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

При утреннем обстреле Белгорода пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской…

По адресу проспект Строителей, 4 введен режим повышенной готовности

По адресу проспект Строителей, 4 введен режим повышенной готовности

Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации…

В Октябрьском районе Барнаула состоялся смотр водооткачивающей техники

В Октябрьском районе Барнаула состоялся смотр водооткачивающей техники

Сегодня, 21 марта, в рамках мероприятий по пропуску ледохода и…

Пленный наемник рассказал, кто воюет в “грузинском легионе” ВСУ

Пленный наемник рассказал, кто воюет в “грузинском легионе” ВСУ

Пленный наемник, воевавший на стороне киевского режима в составе Грузинского…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp