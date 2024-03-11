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Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию “гармоничной личности”

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Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию "гармоничной личности"

Президент РФ поручил подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию на основе традиционных российских ценностей

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию “гармонично развитой личности” на основе традиционных российских ценностей, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Поручение предназначено администрации президента и правительству РФ, а также заинтересованных федеральных госорганов.

“Подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Срок – 1 июля 2024 г.”, – сказано в опубликованном перечне.

Также Росмолодежи глава государства поручил к 1 мая представить предложения “о вовлечении работающей молодежи в общественно-государственную деятельность, в том числе о привлечении к воспитательной работе в молодежных общественных объединениях”.

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Взято отсюда

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